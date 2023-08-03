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Главное к утру: подробности гибели работников свинофермы, взрыв газа и старт кругосветного пешего путешествия

Главное к утру: Подробности гибели работников свинофермы, взрыв газа и старт кругосветного пешего путешествия Фото: пресс-служба ДП СКО, Zakon.kz, Instagram/gogi_mur
Родные и коллеги рассказали подробности гибели четырех работников свинофермы в СКО. Мать и сын пострадали во время взрыва газа в Алматинской области. Аксакал-путешественник начал свой пеший поход вокруг света, сообщает Zakon.kz.

Подробности трагедии

Подробности жуткой трагедии рассказали родные и коллеги четырех погибших рабочих свинофермы в селе Новоивановка Северо-Казахстанской области. Четверо мужчин скончались на рабочем месте 1 августа, родные говорят о нарушениях при организации рабочего процесса.

Взрыв газа

42-летняя женщина и ее сын пострадали в результате взрыва газа в частном доме по улице Достык села Туздыбастау Талгарского района Алматиснкой области. Их доставили в больницу с серьезными ожогами. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое.

Старт кругосветки

73-летний путешественник Сарсенбай Котырашов намерен установить рекорд мирового масштаба, пройдя пешком вокруг Земли. Предположительно, путешествие займет два года. Свой путь аксакал начал 2 августа из города Атырау.

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