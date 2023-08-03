Главное к утру: подробности гибели работников свинофермы, взрыв газа и старт кругосветного пешего путешествия

Родные и коллеги рассказали подробности гибели четырех работников свинофермы в СКО. Мать и сын пострадали во время взрыва газа в Алматинской области. Аксакал-путешественник начал свой пеший поход вокруг света, сообщает Zakon.kz.

Подробности трагедии

Подробности жуткой трагедии рассказали родные и коллеги четырех погибших рабочих свинофермы в селе Новоивановка Северо-Казахстанской области. Четверо мужчин скончались на рабочем месте 1 августа, родные говорят о нарушениях при организации рабочего процесса.

Взрыв газа

42-летняя женщина и ее сын пострадали в результате взрыва газа в частном доме по улице Достык села Туздыбастау Талгарского района Алматиснкой области. Их доставили в больницу с серьезными ожогами. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое.

Старт кругосветки

73-летний путешественник Сарсенбай Котырашов намерен установить рекорд мирового масштаба, пройдя пешком вокруг Земли. Предположительно, путешествие займет два года. Свой путь аксакал начал 2 августа из города Атырау.

Новости Казахстана

В Павлодарской области экологи провели анализ вод реки Усолка, которые стали светло-голубыми. Опасных загрязнений эксперты в водоеме не обнаружили.

В Северо-Казахстанской области выявили многомиллионные хищения бюджета в сфере образования. Стало известно, что за последние годы сфера образования входит в топ-3 коррумпированных, где совершено более 300 уголовных правонарушений и осуждены 143 лица.

В Мангистауской области несколько дней искали пропавшего 36-летнего мужчину в Каспийском море. 1 августа его тело обнаружили рыбаки.

Жителя Жамбылской области осудили за кражу скота стоимостью 10 миллионов тенге. Осужденный, признавший вину, украл более десятка лошадей в регионе.

Карагандинские экологи наложили штраф на местное предприятие за использование неисправного оборудования, предназначенного для очистки загрязняющих атмосферу выбросов.

В Костанайской области наблюдается дефицит сжиженного газа на автомобильных заправках. Причин тому, как оказалось, несколько.

41-летний житель Актобе арендовал комнату в одном из домов города, за аренду жилья мужчина расплачивался синтетическими наркотиками.

