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Грузовик сгорел в промзоне Павлодара

пожар Фото: скриншот видео
Грузовик загорелся 2 августа в 19:35 по улице Северная промзона в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

По информации управления по ЧС города, огнеборцы обнаружили на дороге грузовик MAN с горящим кузовом. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. В 19.59 огонь полностью потушили.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что в Караганде автомобиль вспыхнул возле супермаркета.

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Елена Беляева
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