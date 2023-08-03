Грузовик сгорел в промзоне Павлодара
Фото: скриншот видео
Грузовик загорелся 2 августа в 19:35 по улице Северная промзона в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.
По информации управления по ЧС города, огнеборцы обнаружили на дороге грузовик MAN с горящим кузовом. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. В 19.59 огонь полностью потушили.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось, что в Караганде автомобиль вспыхнул возле супермаркета.
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