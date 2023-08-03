Грузовик сгорел в промзоне Павлодара

Грузовик загорелся 2 августа в 19:35 по улице Северная промзона в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

По информации управления по ЧС города, огнеборцы обнаружили на дороге грузовик MAN с горящим кузовом. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. В 19.59 огонь полностью потушили.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что в Караганде автомобиль вспыхнул возле супермаркета.