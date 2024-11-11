Два грузовика сгорели дотла в промзоне Караганды

Две фуры сгорели дотла в промзоне Караганды. Как полагают специалисты ДЧС, огонь вспыхнул после того, как обе машины столкнулись на дороге, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, оба грузовика везли товары – один одежду, другой провода. Весь груз также уничтожен огнем. Кроме того, в результате ДТП повреждены два светофора. Огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар.

"В результате ДТП от высокой температуры повреждены корпуса двух светофоров на одной опоре. В ликвидации пожара были задействованы 29 человек личного состава и семь единиц техники. Возгорание было ликвидировано полностью". Старший инженер УГПК ДЧС Карагандинской области Алишер Аманбеков

Как уточняется, жертв и пострадавших нет.

Ранее пожарные Тобыла показали сложности тушения горящей открытым пламенем машины.