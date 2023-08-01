Скончалась женщина, пострадавшая при пожаре в многоэтажке Алматы

Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью, полученных во время пожара в микрорайоне Аккент города Алматы, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Управление общественного здравоохранения города Алматы.

Какие именно травмы послужили причиной смерти женщины, не указывается.

В сообщении также говорится, что состояние остальных пострадавших стабильное.

"При возгорании в микрорайоне Аккент, 54 Алатауского района были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 бригад интенсивной терапии. Всего пострадавших 43 человека. 4 детей находятся отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации".

12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение.



Пожар в многоэтажном доме микрорайона Аккент в Алматы произошел 1 августа 2023 года. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. Эвакуировано 300 человек, спасено около 70.



В 18:46 пожар был ликвидирован.