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Законодательство РК

Женщину обезглавили в Алматы: первое заседание суда отложили из-за госзащитника

Суд по делу об обезглавливании женщины начался в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы начался суд в отношении 61-летнего Асхата Иманкусова, которого подозревают в особо жестоком убийстве. По версии следствия, подсудимый во время ссоры отрезал голову малознакомой женщине. Корреспондент Zakon.kz рассказывает, как проходит судебное разбирательство.

3 августа в СМУС Алматы должно было состояться предварительное судебное слушание по деле об убийстве женщины, чье обезглавленное тело обнаружили в конце апреля возле заброшенного здания. Отрезанную голову убитой нашла продавщица расположенного неподалеку магазина.

Процесс проходит под председательством судьи Мартпека Какимжанова. Перед судом предстал 61-летний Асхат Иманкусов. Его обвиняют по ст. 99 УК РК (убийство). Дело рассматривается в открытом режиме.

В первый же день судебное заседание отложили из-за неявки адвоката.

"В связи с тем, что подсудимый не смог нанять адвоката, ему назначили адвоката от государства. Когда дело поступило в суд, с нашей стороны своевременно было отправлено постановление, однако по неизвестной причине оно не исполнено. Сегодняшнее заседание суд не имеет права проводить без адвоката", – пояснил судья Какимжанов.

Следующее заседание назначено на 4 августа в 17.00.

12 апреля в одном из бутиков базара по улице Шолохова неизвестный мужчина оставил пакет с головой женщины. По данным городского ДП, обезглавленное тело женщины было обнаружено у заброшенного здания, расположенного на той же улице.

Спустя 12 дней в Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины, им оказался мужчина 1962 года рождения. Полицейские установили, что задержанный был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.

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