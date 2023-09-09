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Женщину обезглавили в Алматы: дочь убитой дала показания в суде

слушание дела Фото: Zakon.kz
В СМУС Алматы началась главное судебное разбирательство в отношении Асхата Иманкусова, который обвиняется в жестоком убийстве алматинки, чье расчлененное тело обнаружили в конце апреля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судебное заседание проходит в открытом режиме с участием 12 присяжных заседателей.

В суде допрошена родная дочь убитой женщины. Она рассказала, как узнала о смерти матери.

"В новостях только начали говорить, что нашли тело без головы. У меня не было телефона. Мужу позвонили и сказали, чтобы опознали тело. Мы приехали и было понятно, что это моя мама", – сказала дочь убитой Карина.

По словам девушки, она видела маму за две недели до убийства.

"Отношения были не самые лучшие, но она была моя мама. До этого у нее был молодой человек, она с ним проживала. Потом она поругалась с ним и она жила в приемнике", – поделилась Карина.

Также потерпевшая рассказала, что раньше ее мама работала посудомойщицей в столовой.

На суде обвиняемый извинился перед потерпевшей и сказал, что не убивал погибшую.

12 апреля в одном из бутиков базара по улице Шолохова неизвестный мужчина оставил пакет с головой женщины. По данным городского ДП, обезглавленное тело женщины было обнаружено у заброшенного здания, расположенного на той же улице.

Спустя 12 дней в Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины, им оказался мужчина 1962 года рождения. Полицейские установили, что задержанный был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.

3 августа в СМУС Алматы должно было состояться предварительное судебное слушание по деле об убийстве женщины, но судебное заседание отложили из-за неявки адвоката.

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