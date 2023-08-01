Крысиный яд, бутылки из-под спиртного и оружие нашли в детских лагерях Акмолинской области

По итогам проверок в детских лагерях Акмолинской области выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности, санитарных требований, трудового, образовательного и медицинского законодательства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области 1 августа, по поручению генпрокурора РК ведомство проверило детские оздоровительные центры и лагеря. По итогам инспекции выявили множество нарушений – пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, трудового, медицинского и образовательного законодательства.

В одном из детских оздоровительных центров, как выяснилось, 18 работников из 21 трудились без договоров и санитарных книжек. В лагере, рассчитанном только на 100 человек, одновременно находились 170 детей. В некоторых оздоровительных учреждениях администрация водила детей купаться в места, где это запрещено, без сопровождения инструкторов.

При осмотре помещений в детских лагерях Акмолинской области нашли пустые бутылки из-под спиртного, пачки сигарет, самогонный аппарат и пневматическое оружие. Более того, в одном из лагерей обнаружили крысиный яд, хранившийся прямо на кухне.

По результатам проверки прокуратура пообещала принять необходимые меры.

Ранее стало известно, что родители пожаловались на плохие условия в детском лагере Алматинской области.