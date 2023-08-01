Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Крысиный яд, бутылки из-под спиртного и оружие нашли в детских лагерях Акмолинской области

Крысиный яд, оружие, самогонный аппарат. Что нашла прокуратура в детских лагерях Акмолинской области Фото: gov.kz
По итогам проверок в детских лагерях Акмолинской области выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности, санитарных требований, трудового, образовательного и медицинского законодательства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области 1 августа, по поручению генпрокурора РК ведомство проверило детские оздоровительные центры и лагеря. По итогам инспекции выявили множество нарушений – пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, трудового, медицинского и образовательного законодательства.

В одном из детских оздоровительных центров, как выяснилось, 18 работников из 21 трудились без договоров и санитарных книжек. В лагере, рассчитанном только на 100 человек, одновременно находились 170 детей. В некоторых оздоровительных учреждениях администрация водила детей купаться в места, где это запрещено, без сопровождения инструкторов.

При осмотре помещений в детских лагерях Акмолинской области нашли пустые бутылки из-под спиртного, пачки сигарет, самогонный аппарат и пневматическое оружие. Более того, в одном из лагерей обнаружили крысиный яд, хранившийся прямо на кухне.

По результатам проверки прокуратура пообещала принять необходимые меры.

Ранее стало известно, что родители пожаловались на плохие условия в детском лагере Алматинской области.

Читайте также

Минздрав о ЧП с детьми в Карагандинской области: Это не пищевое отравление

Смертельное отравление детей: Генпрокуратура сделала заявление

ЧП с детьми в соцучреждении: министр Гиният выезжает в Караганду

Никита Дробны
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления