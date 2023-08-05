Мошенника-россиянина задержали киберполицейские в ЗКО
Фото: pixabay
29 июля сотрудниками CyberPol ДП ЗКО совместно с коллегами из Кокшетау в Уральске задержан 24-летний уроженец Москвы, сообщает Zakon.kz.
Как установили стражи правопорядка, находясь в Кокшетау он незаконно завладел более 12 млн тенге.
"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Уральска".
Проводятся следственные действия. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ранее тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у жителя СКО.
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