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Мошенника-россиянина задержали киберполицейские в ЗКО

Ноутбук Фото: pixabay
29 июля сотрудниками CyberPol ДП ЗКО совместно с коллегами из Кокшетау в Уральске задержан 24-летний уроженец Москвы, сообщает Zakon.kz.

Как установили стражи правопорядка, находясь в Кокшетау он незаконно завладел более 12 млн тенге.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Уральска".

Проводятся следственные действия. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у жителя СКО.

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