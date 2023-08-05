Мошенника-россиянина задержали киберполицейские в ЗКО

Фото: pixabay

29 июля сотрудниками CyberPol ДП ЗКО совместно с коллегами из Кокшетау в Уральске задержан 24-летний уроженец Москвы, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: