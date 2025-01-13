Мошенника из Алматы задержали в Новосибирске

По запросу МВД Казахстана в Новосибирске задержан 24-летний казахстанец, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ведомства, мужчина находился в международном розыске за совершение мошенничества в крупном размере. Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним обманул граждан. Таким образом мужчина завладел имуществом потерпевших на сумму более 20 млн тенге.

"В настоящее время фигурант содержится под стражей", – говорится в сообщении.

Ранее на расширенном заседании Коллегии МВД Казахстана были озвучены ключевые задачи на предстоящий период.