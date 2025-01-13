#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.81
542.72
5.16
Происшествия

Мошенника из Алматы задержали в Новосибирске

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:28 Фото: Zakon.kz
По запросу МВД Казахстана в Новосибирске задержан 24-летний казахстанец, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ведомства, мужчина находился в международном розыске за совершение мошенничества в крупном размере. Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним обманул граждан. Таким образом мужчина завладел имуществом потерпевших на сумму более 20 млн тенге.

"В настоящее время фигурант содержится под стражей", – говорится в сообщении.

Ранее на расширенном заседании Коллегии МВД Казахстана были озвучены ключевые задачи на предстоящий период.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Смерть полицейского в Алматы: в Сети появились кадры начала конфликта
Происшествия
19:38, 12 января 2025
Смерть полицейского в Алматы: в Сети появились кадры начала конфликта
В Кокшетау по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
Происшествия
14:49, 12 января 2025
В Кокшетау по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
85 экстремистских преступлений раскрыли в Казахстане в 2024 году
Происшествия
13:38, 12 января 2025
85 экстремистских преступлений раскрыли в Казахстане в 2024 году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: