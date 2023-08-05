Кражу ящика для пожертвований из церкви раскрыли в Актобе
Фото: Zakon.kz
3 августа неизвестные проникли в Свято-Никольский кафедральный собор, сломали ящик для пожертвований и похитили около 20 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия, осмотрели территорию и допросили очевидцев.
С помощью систем видеонаблюдения в течение суток они установили личность подозреваемого и задержали 30-летнего жителя Мугалжарского района.
"Начато досудебное расследование по ст. 188. Также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям".
Ранее жителю Актобе дали пожизненный срок за убийство 4-летнего сына.
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