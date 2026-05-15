Мир

Череп средневековой святой украли из церкви: полиция Чехии пытается найти вора

Фото: Х/iROZHLAScz
В Чехии из базилики Святого Лаврентия и Святой Здиславы похитили 800-летний череп, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, череп возможно принадлежал святой Здиславе Лемберкской, жившей в XIII веке. Она была известна как строгая, но щедрая покровительница бедных. В 1995 году ее канонизировал Папа Иоанн Павел II.

"Череп почитался паломниками. Я не могу поверить, что кто-то практически средь бела дня крадет из церкви реликвию, ценность которой для верующих прежде всего историческая, а также духовная", – сказал архиепископ Праги Станислав Прибыл.

Полиция опубликовала нечеткий снимок с камеры видеонаблюдения, на котором видно, фигура в черном несет череп между скамьями церкви. Сначала подозреваемого опознали как мужчину, но позже в правоохранительных органах сообщили, что они не уверены в этом и продолжают изучать кадры. Также в полиции рассказали, что стоимость реликвии пока не установлена.

"Мы квалифицировали этот инцидент как кражу, и в рамках уголовного производства запросим экспертную оценку для определения размера ущерба. Мы приветствуем любую информацию о передвижении людей в базилике и ее окрестностях 12 мая, особенно около 18:00", – говорится в сообщении полиции.

Почти 600 тыс. человек считают, что Трамп похитил их деньги. Дело в том, что они внесли депозиты за "золотой смартфон Трампа", но гаджет до сих пор не поступил в продажу.

Алия Абди
