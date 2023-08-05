В Астане во время взрыва газового баллона пострадали мужчина и двое детей
Фото: pixabay
5 августа в 16:15 пожарные подразделения ДЧС г. Астаны выехали на очередной поступивший вызов о том, что произошел взрыв газового баллона по улице Сарын района Алматы, сообщает Zakon.kz.
По прибытию столичных огнеборцев установлено, что произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении бойлерной на первом этаже двухэтажного частного дома без последующего горения и разрушения.
"Из-за неправильной эксплуатации газового баллона пострадали трое человек: мужчина, 1995 года рождения и двое детей 2016 и 2021 года рождения доставлены и госпитализированы в больницу". Пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, баллон был подсоединен к газовой плите с помощью редуктора и шланга высокого давления. По предварительной причине из-за утечки газа в процессе очередного включения электричества произошла вспышка газовоздушной смеси.
МЧС призывает граждан строго соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов и осуществлять их заправку только на лицензированных станциях обслуживания.
Также необходимо соблюдать следующие правила:
- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;
- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);
- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;
- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;
- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;
- не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;
- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в алматинской гостинице.
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