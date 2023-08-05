В Астане во время взрыва газового баллона пострадали мужчина и двое детей

5 августа в 16:15 пожарные подразделения ДЧС г. Астаны выехали на очередной поступивший вызов о том, что произошел взрыв газового баллона по улице Сарын района Алматы, сообщает Zakon.kz.

По прибытию столичных огнеборцев установлено, что произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении бойлерной на первом этаже двухэтажного частного дома без последующего горения и разрушения.

"Из-за неправильной эксплуатации газового баллона пострадали трое человек: мужчина, 1995 года рождения и двое детей 2016 и 2021 года рождения доставлены и госпитализированы в больницу". Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, баллон был подсоединен к газовой плите с помощью редуктора и шланга высокого давления. По предварительной причине из-за утечки газа в процессе очередного включения электричества произошла вспышка газовоздушной смеси.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов и осуществлять их заправку только на лицензированных станциях обслуживания.

Также необходимо соблюдать следующие правила:

поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;

примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;

не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;

не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;

уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в алматинской гостинице.

