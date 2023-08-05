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Пожар произошел в алматинской гостинице

тушение пожара Фото: pixabay
5 августа в 16:26 на пульт 101 стало поступать несколько звонков от взволнованных очевидцев о пожаре по ул. Есенова 55 Жетысуского района. Незамедлительно силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

По прибытии, в 16:33 обнаружено горение мебели в одном из помещений. Создалось сильное задымление помещениях 3-х этажного здания гостиницы Pana Inn.

"В ходе разведки и тушения пожара звенья газодымозащитной службы путем установки в окна дымящихся этажей трехколенных лестниц, эвакуировали 4 человек со 2 этажа, со 2 и 3 этажей были спасены 3-ое мужчин .Одного из них пожарные спасли с третьего этажа гостиницы: он спокойно ждал помощи спасателей расположившись в проеме окна с кондиционером". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Как уточняется, пожар ликвидирован в 16:41.

Принятыми мерами не допущено распространение огня на крышу, коридор и соседние номера гостиницы.

Отмечается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия было задействовано 25 личного состава и 7 единиц техники ДЧС города Алматы и службы взаимодействия.

Ранее, 1 августа 2023 года, в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.

Семье погибшей во время пожара в ЖК "Аккент" предоставят двухкомнатную квартиру.

Позже премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил провести проверку новых многоэтажных домов.

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