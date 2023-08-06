Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.
Подземные толчки зарегистрированы 6 августа в 6:32 утра в 854 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
- Энергетический класс землетрясения 13.7.
- Магнитуда MPV 6.6.
- Глубина 50 км.
Сведений об ощутимости не было.
В китайском городе Цзинань произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript