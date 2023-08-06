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Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

землетрясение Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки зарегистрированы 6 августа в 6:32 утра в 854 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

  • Энергетический класс землетрясения 13.7.
  • Магнитуда MPV 6.6.
  • Глубина 50 км.

Сведений об ощутимости не было.

В китайском городе Цзинань произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Мухит Турсынали
Алматы Афганистан
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