Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

Сетью сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки зарегистрированы 6 августа в 6:32 утра в 854 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 13.7.

Магнитуда MPV 6.6.

Глубина 50 км.

Сведений об ощутимости не было.

В китайском городе Цзинань произошло землетрясение магнитудой 5,4.

