Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Фото: Indiana University
11 сентября сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Подземные толчки произошли в 07:54 алматинского времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 553 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
- Энергетический класс землетрясения: 9.8.
- Магнитуда MPV: 4.4.
- Глубина: 5 км.
Сведений об ощутимости не было.
11 сентября в 10:00 в Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. Акимат города рекомендует до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript