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Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

сейсмограф Фото: Indiana University
11 сентября сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли в 07:54 алматинского времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 553 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения: 9.8.
  • Магнитуда MPV: 4.4.
  • Глубина: 5 км.

Сведений об ощутимости не было.

11 сентября в 10:00 в Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. Акимат города рекомендует до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.

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Мухит Турсынали
Алматы Кыргызстан
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