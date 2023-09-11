Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

11 сентября сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли в 07:54 алматинского времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 553 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения: 9.8.

Магнитуда MPV: 4.4.

Глубина: 5 км.



Сведений об ощутимости не было.

11 сентября в 10:00 в Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. Акимат города рекомендует до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.

