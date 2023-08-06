21 человек пострадал в результате землетрясения на востоке Китая
Землетрясение на глубин 10 км произошло в уезде Пинъюань города Дэчжоу.
По данным Китайского сетевого центра землетрясений, толчки магнитудой 5,5 произошли недалеко от города Дэчжоу, примерно в 300 километрах к югу от Пекина, столицы Китая.
В результате землетрясения рухнуло 126 зданий, 21 человек получил ранения, сообщили центральное телевидение Китая и другие новостные агентства.
Телевизионщики показали жителей Дэчжоу, выбежавших на улицу после землетрясения, сидящих на тротуарах в предрассветной темноте. На видео в соцсетях видны кирпичи, выпавшие из треснувших стен.
On August 6, dozens people were injured, and 126 houses were collapsed after 5.5 earthquake strikes Pingyuan county in Dezhou, Shandong Province, China.#earthquake #sismo #地震 #terremoto #deprem #gempa #भूकंप #中国 pic.twitter.com/vldzVgbgJs— Unstoppable Weather (@Unstop_weather) August 6, 2023
At least 26 people were injured, and 125+ houses were #collapsed after 5.5 earthquake strikes #Pingyuan county in #Dezhou, #Shandong Province, #China. #earthquake #地震 #deprem #gempa #地震 #Pingyuan #Dezhou #Shandong #China #SISMO pic.twitter.com/jnRirOPXHD— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 6, 2023
Официальная служба новостей Китая сообщила, что железнодорожные пути проверяются на предмет возможных повреждений. По данным видеонаблюдения, подача газа в некоторых районах была отключена из-за повреждения труб.
По данным сайта городского правительства, в Дэчжоу и его окрестностях проживает около 5,6 млн человек.
Землетрясение ощутили и жители города Цзинань, где проживает свыше 4,3 млн человек.