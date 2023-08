21 человек пострадал в результате землетрясения на востоке Китая

Землетрясение на глубин 10 км произошло в уезде Пинъюань города Дэчжоу.

По данным Китайского сетевого центра землетрясений, толчки магнитудой 5,5 произошли недалеко от города Дэчжоу, примерно в 300 километрах к югу от Пекина, столицы Китая.

В результате землетрясения рухнуло 126 зданий, 21 человек получил ранения, сообщили центральное телевидение Китая и другие новостные агентства.

Телевизионщики показали жителей Дэчжоу, выбежавших на улицу после землетрясения, сидящих на тротуарах в предрассветной темноте. На видео в соцсетях видны кирпичи, выпавшие из треснувших стен.

