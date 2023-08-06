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21 человек пострадал в результате землетрясения на востоке Китая

землетрясение, маленький флаг Китая Фото: freepik
21 человек получил ранения и 126 зданий обрушились в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло 6 августа в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение на глубин 10 км произошло в уезде Пинъюань города Дэчжоу.

По данным Китайского сетевого центра землетрясений, толчки магнитудой 5,5 произошли недалеко от города Дэчжоу, примерно в 300 километрах к югу от Пекина, столицы Китая.

В результате землетрясения рухнуло 126 зданий, 21 человек получил ранения, сообщили центральное телевидение Китая и другие новостные агентства.

Телевизионщики показали жителей Дэчжоу, выбежавших на улицу после землетрясения, сидящих на тротуарах в предрассветной темноте. На видео в соцсетях видны кирпичи, выпавшие из треснувших стен.

Официальная служба новостей Китая сообщила, что железнодорожные пути проверяются на предмет возможных повреждений. По данным видеонаблюдения, подача газа в некоторых районах была отключена из-за повреждения труб.

По данным сайта городского правительства, в Дэчжоу и его окрестностях проживает около 5,6 млн человек.

Землетрясение ощутили и жители города Цзинань, где проживает свыше 4,3 млн человек.

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