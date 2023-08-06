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Более 100 человек эвакуировали из гостиницы в Бурабае

огонь Фото: freepik
106 человек эвакуировали при пожаре из гостиницы "Алматы" в поселке Бурабай, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило 6 августа в 11:59.

"По прибытию пожарных подразделений в здании 3 этажной гостиницы "Алматы" обнаружено возгорание в серверной на 2-ом этаже. Пожарными-спасателями ДЧС Акмолинской области с помощью трехколенной лестницы спасено 6 человек, эвакуировано 100 человек, в том числе и 25 детей".МЧС РК

Пострадавших нет. Пожар локализован в 12:35.

В ВКО при тушении загорания задействовали пожарный поезд и вертолет.

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Мухит Турсынали
Акмолинская область Бурабай
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