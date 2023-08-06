В ВКО спасли мужчину, которого унесло течением реки Иртыш
Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске в районе садового товарищества "Восточник-3" мужчину унесло течением по реке Иртыш. Спасатели ДЧС ВКО пришли на помощь тонущему, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия выдвинулись на лодке сотрудники оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС ВКО.
"Мужчина успел ухватится за корягу, спасатели добравшись до терпящего бедствие аккуратно вытащили гражданина 1987 года рождения из воды и благополучно доставили на спасательную станцию, передав для осмотра медикам скорой помощи", - говорится в сообщении ДЧС.
Спасатели напомнили о соблюдении мер безопасности на воде:
- не купайтесь в необорудованных местах;
- не заходите в воду в нетрезвом состоянии;
- не переоценивайте свои силы и не заплывайте далеко.
5 августа в районе яхт-клуба "Бриз" двух парней и двух девушек унесло нагонным ветром и течением в открытое море.
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