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В ВКО спасли мужчину, которого унесло течением реки Иртыш

спасенный Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске в районе садового товарищества "Восточник-3" мужчину унесло течением по реке Иртыш. Спасатели ДЧС ВКО пришли на помощь тонущему, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия выдвинулись на лодке сотрудники оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС ВКО.

"Мужчина успел ухватится за корягу, спасатели добравшись до терпящего бедствие аккуратно вытащили гражданина 1987 года рождения из воды и благополучно доставили на спасательную станцию, передав для осмотра медикам скорой помощи", - говорится в сообщении ДЧС.


Спасатели напомнили о соблюдении мер безопасности на воде:

  • не купайтесь в необорудованных местах;
  • не заходите в воду в нетрезвом состоянии;
  • не переоценивайте свои силы и не заплывайте далеко.

5 августа в районе яхт-клуба "Бриз" двух парней и двух девушек унесло нагонным ветром и течением в открытое море.

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Мухит Турсынали
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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