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В Алматинской области медсестру смертельно ранили на рабочем месте

В Алматинской области медсестру смертельно ранили на рабочем месте Фото: primeminister.kz
В Алматинской области медсестру ранили на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматинской области, 7 августа около 17:00 в больницу Карасайского района поступила 45-летняя женщина с проникающими колото-резанными ранами грудной полости, которая впоследствии скончалась.

"В течение часа по "горячим следам" полицейские задержали 42-летнего подозреваемого, являющегося жителем села Кошмамбет. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, с назначением судебно-медицинской экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании указанного факта", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, что преступление совершено на рабочем месте потерпевшей.

Со слов задержанного, это произошло на фоне личных отношении и не связано с ее профессиональной деятельностью.

Ранее в Алматинской области застрелили 17-летнего подростка.

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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