Появились шокирующие подробности смерти подростка в Алматинской области

В селе Байдибек би Енбекшиказахского района Алматинской области 5 августа 2023 года во время массовой драки застрелили 17-летнего подростка. Шокирующие подробности происшествия рассказали местные жители, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, конфликт случился между учащимися и выпускниками двух школ.

"Массовая драка произошла ночью на территории местного рынка. Родственники убитого парня говорят, на разборки пришло сюда около 70 человек с битами и оружием в руках. Всем им от 17 до 20 лет. Среди участников потасовки были учащиеся и выпускники двух школ. Массовая драка закончилась трагедией. Марлен получил девять огнестрельных ранений. Студент с трудом добрался до дома соседей, перелез через забор и упал на землю. Гульмира Мусаева увидела пострадавшего парня и сразу же вызвала скорую, но было уже поздно. Марлен скончался до приезда врачей", – говорится в сюжете.

По словам соседки, которая вызвала скорую помощь, в тот день она была дома, укладывала детей и услышала выстрелы и крики.

"Потом прибежала к отцу, говорю: "Может выйдем, в полицию позвоним?" Я прибежала, увидела парня, который лежит здесь, крутится и просит о помощи, в скорую позвонить. Я быстро-быстро в скорую позвонила, на "102" позвонила. Он говорил: "Я не могу дышать. Помогите, помогите!" Гульмира Мусаева

Сельчане выдвигают несколько версий случившегося: одни говорят, что драка произошла из-за денег, вторые считают, что из-за личной неприязни, а третьи уверены, что учащиеся и выпускники двух школ выясняли, кто здесь главный.

"Возле меня прошло около 25-30 человек, парней. Там есть и маленькие, и взрослые. Они были в масках, кепках, у них в руках было оружие, дубинки. Один закричал: "Не трогайте тетю!" Другие начали кричать: "Мы здесь будем править, мы здесь будем рулить!", типа такого. Один крикнул: "Базар не трогать! Магазины не трогать!" Гульмира Мусаева

По словам матери погибшего Эльноры Айдаровой, Марлен мечтал стать поваром, учился на втором курсе колледжа в Алматы. Домой в село Байдибек би он приехал на каникулы и помогал по хозяйству. В ту ночь, по ее словам, сын лег спать, но внезапно ему позвонил друг, после чего он отправился на встречу. Через полчаса родителям сообщили, что Марлена больше нет.

"Я требую, чтобы наказали виновных! Там было 70-80 человек. И только девятерых задержали. Из них двое подозреваемые. Я потеряла своего ребенка. Он учился. Никому ничего плохого не сделал. Теперь сторона подозреваемых говорит, что мой сын якобы приехал на такси и в тот момент в него попала пуля. Но это ведь не так! Он был дома. Даже нас не опросили. Надеюсь, это дело не закроют". Эльнора Айдарова

После массовой драки в полицейский участок доставили 22 человека. Девятерых подозреваемых взяли под стражу.

"По данному факту управлением полиции района начато производство досудебного расследования сразу по двум уголовным делам – по ст. 99 ч. 2 п. 9, 14 и ст. 293 ч. 3 УК РК". Официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В минувшие выходные стало известно, что 17-летнего подростка застрелили в Алматинской области. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 5 августа 2023 года во дворе одного из домов в селе Байдибек би Енбекшиказахского района. Полицейские установили и доставили в участок 22 участников инцидента, девять из которых водворены в ИВС. Установлено, что смертельное ранение подростку нанесено из ружья. Оно принадлежит отцу одного из задержанных.