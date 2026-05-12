#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
События

Взрыв в Усть-Каменогорске: жертв стало больше

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 13:00 Фото: akorda.kz
Скончался один из пострадавших в результате взрыва на заводе в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 мая 2026 года сообщили в "Казцинке".

"Сегодня ночью от тяжелых травм, полученных в результате несчастного случая, произошедшего 5 мая на Усть-Каменогорской металлургической площадке, в больнице скончался один из пострадавших работников. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Компания оказывает необходимую поддержку близким погибшего и всем нашим сотрудникам", – говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий на площадке и текущее расследование органами продолжаются.

Утром 5 мая 2026 года на территории одного из заводов Усть-Каменогорска произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. В результате погибли два человека, пострадали пятеро, один находился в крайне тяжелом состоянии с ожогами более 90 процентов поверхности тела. В качестве основных версий причины взрыва следствие рассматривает нарушение технологического процесса и человеческий фактор, в том числе нарушение правил охраны труда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара
11:16, 05 мая 2026
Взрыв на заводе в Усть-Каменогорске: есть погибшие
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение
12:59, 05 мая 2026
В крайне тяжелом состоянии: что известно о пострадавших при взрыве в Усть-Каменогорске
ВКО, Минэкологии, авария
10:55, 06 мая 2026
Взрыв на заводе в Усть-Каменогорске: Минэкологии прокомментировало ситуацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ига Швёнтек оказалась круче Елены Рыбакиной в элитном рейтинге побед над топ-теннисистками
13:24, Сегодня
Ига Швёнтек оказалась круче Елены Рыбакиной в элитном рейтинге побед над топ-теннисистками
Ергали не выступит среди вольников
13:12, Сегодня
Алишер Ергали может отказаться от участия в Кубке Казахстана как борец - "вольник"
Дата и время четвертьфинала Рыбакиной
13:11, Сегодня
Определены дата и время битвы Елены Рыбакиной за полуфинал "тысячника" в Риме
Посещаемость матчей 9 тура КПЛ
12:31, Сегодня
Стало известно количество болельщиков, посетивших матчи девятого тура КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: