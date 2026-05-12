Взрыв в Усть-Каменогорске: жертв стало больше
Фото: akorda.kz
Скончался один из пострадавших в результате взрыва на заводе в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.
Об этом 12 мая 2026 года сообщили в "Казцинке".
"Сегодня ночью от тяжелых травм, полученных в результате несчастного случая, произошедшего 5 мая на Усть-Каменогорской металлургической площадке, в больнице скончался один из пострадавших работников. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Компания оказывает необходимую поддержку близким погибшего и всем нашим сотрудникам", – говорится в сообщении.
Работы по ликвидации последствий на площадке и текущее расследование органами продолжаются.
Утром 5 мая 2026 года на территории одного из заводов Усть-Каменогорска произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. В результате погибли два человека, пострадали пятеро, один находился в крайне тяжелом состоянии с ожогами более 90 процентов поверхности тела. В качестве основных версий причины взрыва следствие рассматривает нарушение технологического процесса и человеческий фактор, в том числе нарушение правил охраны труда.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript