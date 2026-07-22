Кто сменил осужденного Жаксылыка Омара на посту первого заместителя акима ВКО

В Восточно-Казахстанской области назначен новый первый заместитель акима. Им стал Дархан Сапанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в пресс-службе акима ВКО:

"Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области первым заместителем акима региона назначен Дархан Бакытжанович Сапанов".

Дархан Сапанов родился 2 января 1985 года в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО. Высшее образование получил в нескольких учебных заведениях. В 2007 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева по специальности "Промышленная теплоэнергетика", получив квалификацию инженера. В 2009 году завершил обучение в Восточно-Казахстанском государственном университете имени С. Аманжолова по специальности "Менеджмент". В 2022 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе Doctor of Business Administration (DBA).

Трудовую деятельность начал в 2007 году. В разные годы работал главным специалистом отдела инспектирования Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, инженером Департамента по работе с населением ТОО "Астанаэнергосбыт", а также экспертом Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2009 по 2020 год занимал различные должности в Канцелярии премьер-министра РК, где работал главным экспертом, главным консультантом, заведующим сектором, главным инспектором и заместителем заведующего отделом индустриально-инновационного развития.

В период с 2020 по 2023 год являлся государственным инспектором Администрации президента РК.

С февраля 2023 года и до нового назначения занимал должность заместителя акима ВКО.

Должность первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области занимал с апреля 2025 года Жаксылык Омар.

13 февраля 2026 года в соцсетях появилась информация о задержании Жаксылыка Омара. В этот же день на нее отреагировали в пресс-службе акимата ВКО. 18 февраля в КНБ сообщили, что в отношении чиновника проводится расследование.

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3 апреля суд признал Жаксылыка Омара виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и конфисковали автомобиль Toyota.

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3 июня стало известно, что аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подал в отставку после вступления в силу приговора в отношении его бывшего подчиненного Жаксылыка Омара. По итогам рассмотрения заявления с учетом непричастности к делу было принято решение об отказе в его удовлетворении.