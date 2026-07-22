#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
469.59
536.22
5.96
Политика

Кто сменил осужденного Жаксылыка Омара на посту первого заместителя акима ВКО

Жаксылык Омар, Дархан Сапанов, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:57 Фото: Instagram/zhaksylyk_omar, gov.kz
В Восточно-Казахстанской области назначен новый первый заместитель акима. Им стал Дархан Сапанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в пресс-службе акима ВКО:

"Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области первым заместителем акима региона назначен Дархан Бакытжанович Сапанов".
Дархан Сапанов, Нурымбет Сактаганов, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:57

Фото: gov.kz

Дархан Сапанов родился 2 января 1985 года в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО. Высшее образование получил в нескольких учебных заведениях. В 2007 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева по специальности "Промышленная теплоэнергетика", получив квалификацию инженера. В 2009 году завершил обучение в Восточно-Казахстанском государственном университете имени С. Аманжолова по специальности "Менеджмент". В 2022 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе Doctor of Business Administration (DBA).

Трудовую деятельность начал в 2007 году. В разные годы работал главным специалистом отдела инспектирования Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, инженером Департамента по работе с населением ТОО "Астанаэнергосбыт", а также экспертом Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2009 по 2020 год занимал различные должности в Канцелярии премьер-министра РК, где работал главным экспертом, главным консультантом, заведующим сектором, главным инспектором и заместителем заведующего отделом индустриально-инновационного развития.

В период с 2020 по 2023 год являлся государственным инспектором Администрации президента РК.

С февраля 2023 года и до нового назначения занимал должность заместителя акима ВКО.

Дархан Сапанов, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:57

Фото: gov.kz

Должность первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области занимал с апреля 2025 года Жаксылык Омар.

13 февраля 2026 года в соцсетях появилась информация о задержании Жаксылыка Омара. В этот же день на нее отреагировали в пресс-службе акимата ВКО. 18 февраля в КНБ сообщили, что в отношении чиновника проводится расследование.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:57
Вымогал деньги и угрожал увольнениями: КНБ показал обыск в доме Жаксылыка Омара и раскрыл детали дела

3 апреля суд признал Жаксылыка Омара виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и конфисковали автомобиль Toyota.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:57
Сможет ли Жаксылык Омар выйти на свободу по УДО и амнистии – заявление прокуратуры

3 июня стало известно, что аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подал в отставку после вступления в силу приговора в отношении его бывшего подчиненного Жаксылыка Омара. По итогам рассмотрения заявления с учетом непричастности к делу было принято решение об отказе в его удовлетворении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жаксылык Омар получил новую должность, заместитель акима ВКО
10:04, 07 апреля 2025
Жаксылык Омар получил новую высокую должность при акиме ВКО
первый замакима ВКО Жаксылык Омар
10:08, 18 февраля 2026
КНБ подтвердил расследование в отношении Жаксылыка Омара
первый замакима ВКО Жаксылык Омар
17:29, 13 февраля 2026
В акимате ВКО прокомментировали информацию о "задержании" Жаксылыка Омара
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кто представит Казахстан на международном турнире в Турции по бадминтону
13:37, Сегодня
Кто представит Казахстан на международном турнире по бадминтону в Турции
Ганский полузащитник Эбенезер Офори перешёл в &quot;Атырау&quot;
13:22, Сегодня
Ганский полузащитник Эбенезер Офори перешёл в "Атырау"
Айбек Имашев
13:12, Сегодня
Федерация дзюдо Казахстана назначила Айбека Имашева генеральным секретарём организации
Андрей Рублёв
12:55, Сегодня
Кубок Дэвиса, 17 турниров АТР и тренер Сафин: с кем предстоит сыграть казахстанцу Скатову
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: