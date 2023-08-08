О нелепых смертях двух детей рассказали в ДЧС Шымкента

"Родители, будьте осторожны с детьми!" С таким заявлением обратилась пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента 8 августа 2023 года. По данным ведомства, в городе утонули двухлетний мальчик и годовалая девочка, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС подчеркнули, что в городе зарегистрировано два несчастных случая с детьми, которые находились без сопровождения взрослых.

Днем 5 августа трагедия произошла в Каратауском районе. В оросительном канале родственник обнаружил и извлек из воды тело мальчика 2021 года рождения, который при неизвестных обстоятельствах упал в воду и утонул.

"Медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть мальчика". Пресс-служба ДЧС Шымкента

Второй случай зафиксирован 7 августа.

"По Алматинской трассе Абайского района в городской очистительной системе (лоток) прохожие обнаружили тело девочки 2022 года рождения, которая при неизвестных обстоятельствах упала в лоток и утонула. Глубина очистительной системы составляет 40 см, ширина 1 м.". Пресс-служба ДЧС Шымкента

По данным ДЧС, с начала 2023 года в городе зарегистрировано 7 несчастных случаев, которые произошли в каркасных бассейнах, установленных в частных домах, оросительных каналах, фонтанах.

Во всех случаях дети оставались без присмотра родителей.

"Уважаемые взрослые: безопасность жизни детей во многих случаях зависит только от вас! В целях недопущения гибели детей обращаемся к вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Не оставляйте детей без присмотра, будьте бдительны!" – напоминают сотрудники ДЧС.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха "Кендерли" в Мангистауской области спасатели вытащили из воды пятилетнюю девочку, которая стала тонуть. Она подавала признаки жизни, у нее прощупывался пульс, однако по пути в больницу ребенок скончался.