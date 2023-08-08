В Павлодаре водитель наехал на велосипедиста

8 августа в 11:00 водитель LADA Granta сбил 22-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Авария произошла на пересечении улиц Торайгырова – Бухар жырау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на данные службы 103, до места прибытия бригада медиков доехала за 6 минут. Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.

В ДП Павлодарской области рассказали, что автомобиль водворили на штрафстоянку. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что на трассе Усть-Каменогорск – Алматы в серьезной аварии пострадали три человека.

