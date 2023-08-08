Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодаре водитель наехал на велосипедиста

ДТП Фото: pixabay
8 августа в 11:00 водитель LADA Granta сбил 22-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Авария произошла на пересечении улиц Торайгырова – Бухар жырау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на данные службы 103, до места прибытия бригада медиков доехала за 6 минут. Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.

В ДП Павлодарской области рассказали, что автомобиль водворили на штрафстоянку. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что на трассе Усть-Каменогорск – Алматы в серьезной аварии пострадали три человека.

Читайте также

У жителя Тараза изъяли героин в особо крупном размере

На трассе Усть-Каменогорск – Алматы в серьезной аварии пострадали три человека

Преступную группу в наркотическом опьянении задержали в Алматы

Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления