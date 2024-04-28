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Водитель скутера попал под колеса в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 18:48 Фото: скриншот видео
В Алматы на пересечение улиц Есенова и Пушкина произошла авария. Водитель скутера попал под колеса, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, водитель автомобиля допустил столкновение с мопедистом, в результате чего водителя скутера госпитализировали.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.


Отметим, что 26 апреля около 4:30 произошла авария по улице Желтоксан в Шымкенте. В ДТП погиб 31-летний курьер.

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