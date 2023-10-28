Пытались переехать реку на тракторе: необычную спасательную операцию провели в ВКО

Непростую спасательную операцию провели в Восточном Казахстане. Мужчина и женщина застряли в реке Ульба в районе села Бутаково, пытаясь переехать ее на тракторе, сообщает Zakon.kz.

Трактор заглох в воде. Выбравшись из кабины, водитель самостоятельно добрался до берега, женщина осталась ждать спасателей на крыше трактора.

"Течение в том месте, где женщина оставалась на крыше механического транспортного средства, было очень сильным. Спасатели прибыли на помощь и, спустив лодку, добрались до женщины, преодолевая опасную водную стихию. Одновременно страхуя плавсредство с помощью веревок с берега, доставили ее до островка между протоками. Там их ждал погрузчик ВК ОФ ТОО "КАЖсервис", на котором женщину в сопровождении спасателей довезли до берега и передали врачам скорой помощи для осмотра". ДЧС ВКО





ДЧС ВКО просит граждан проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности. Ни в коем случае нельзя пересекать и находиться на водоемах, особенно с сильным течением, в темное время суток.

Тем временем в Павлодарской области водитель автобуса в Экибастузе сбил пешехода на остановке и скрылся.