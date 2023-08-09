Во дворе дома жителя Уральска полицейские нашли коноплю высотой с дерево
Фото: polisia.kz
4 августа в ходе проведения ОПМ "Қарасора" сотрудниками УПН в п. Коминтерн во дворе дома 33-летнего мужчины изъяты 60 кустов растений темно-зеленого цвета, похожее на коноплю, со следами культивации, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС ЗКО, изъятые кусты направлены на экспертизу. Отмечается, что некоторые кусты были высотой с дерево.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК.
Ранее сообщалось, что в жителя Тараза изъяли героин в особо крупном размере.
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