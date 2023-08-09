Во дворе дома жителя Уральска полицейские нашли коноплю высотой с дерево

Фото: polisia.kz

4 августа в ходе проведения ОПМ "Қарасора" сотрудниками УПН в п. Коминтерн во дворе дома 33-летнего мужчины изъяты 60 кустов растений темно-зеленого цвета, похожее на коноплю, со следами культивации, сообщает Zakon.kz.

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