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Законодательство РК

Во дворе дома жителя Уральска полицейские нашли коноплю высотой с дерево

наркотики Фото: polisia.kz
4 августа в ходе проведения ОПМ "Қарасора" сотрудниками УПН в п. Коминтерн во дворе дома 33-летнего мужчины изъяты 60 кустов растений темно-зеленого цвета, похожее на коноплю, со следами культивации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС ЗКО, изъятые кусты направлены на экспертизу. Отмечается, что некоторые кусты были высотой с дерево.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК.

Ранее сообщалось, что в жителя Тараза изъяли героин в особо крупном размере.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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