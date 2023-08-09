Дом многодетной семьи сгорел в Павлодарской области: один ребенок погиб

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

9 августа 2023 года двухлетняя девочка погибла и еще один ребенок пострадал при пожаре в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

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