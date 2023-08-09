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Дом многодетной семьи сгорел в Павлодарской области: один ребенок погиб

Дом многодетной семьи сгорел в Павлодарской области: один ребенок погиб Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
9 августа 2023 года двухлетняя девочка погибла и еще один ребенок пострадал при пожаре в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС региона, трагедия произошла в селе Береговое. Огонь охватил 80 кв.м. 

"При пожаре погибла девочка 2021 года рождения. Еще один ребенок 2019 года рождения получил термические ожоги 1-2 степени. Мальчик в госпитализации не нуждается".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Отмечено, что дети находились в доме, мама стирала во дворе.

Также известно, семья многодетная: ждут 8 ребенка.

8 августа сообщалось, что в ЗКО шестилетний ребенок застрял в металлическом заборе.

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Анастасия Московчук
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