Дом многодетной семьи сгорел в Павлодарской области: один ребенок погиб
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
9 августа 2023 года двухлетняя девочка погибла и еще один ребенок пострадал при пожаре в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС региона, трагедия произошла в селе Береговое. Огонь охватил 80 кв.м.
"При пожаре погибла девочка 2021 года рождения. Еще один ребенок 2019 года рождения получил термические ожоги 1-2 степени. Мальчик в госпитализации не нуждается".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Отмечено, что дети находились в доме, мама стирала во дворе.
Также известно, семья многодетная: ждут 8 ребенка.
8 августа сообщалось, что в ЗКО шестилетний ребенок застрял в металлическом заборе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript