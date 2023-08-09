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Голова в пакете: стали известны подробности жестокого убийства женщины в Алматы

Отрезал голову женщине, суд Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы 9 августа во время предварительного слушания озвучили подробности жестокого убийства и расчленения женщины. Корреспондент Zakon.kz из зала суда расскажет фабулу преступления.

Обезглавленное тело женщины нашли в конце апреля 2023 года около заброшенного здания, голову жертвы злоумышленник оставил поблизости в магазине.

Суд проходит в открытом режиме под председательством судьи Мартпека Какимжанова. На скамье подсудимых 61-летний Асхат Иманкусов. И он и потерпевшая сторона выступили против того, чтобы их снимали на камеры. 

Известно, что подсудимый родился в Карагандинской области, проживал в Алматы, вдовец, ранее судим не был. До происшествия занимался юридической деятельностью. 

Прокурор Максат Кенес зачитал обвинительный акт. Согласно версии следствия, Иманкусов познакомился с Оксаной Айбатулиной в парке Шолохова. Впоследствии он заранее разработал план жестокого убийства женщины. 

"Оксана Айбатулина, не имеющая постоянного места жительства, злоупотребляла алкоголем. С целью получить ночлег, подсудимый предложил ей встретиться в сквере имени Сейфуллина. 10 апреля они встретились. Но в тот день ему не удалось совершить преступление. 11 апреля они снова встретились. Он предварительно подготовился к преступлению. Взял с собой нож и пакет, чтобы отрезать ей голову и положить в пакет. Женщина, ни о чем не подозревая, с друзьями распивала спиртное. Позже попрощалась с ними. Шла, не зная, что станет жертвой", - озвучил гособвинитель.

Далее он озвучил, что подсудимый и жертва встретились, чтобы вместе переночевать. И Иманкусов реализовал свой преступный план.

"Он достал нож и нанес рану в шею женщины, повредив шейные артерии. Женщина скончалась в течение двух минут. Иманкусов отчленил голову, положил в пакет и покинул место преступления".

По данным следствия на следующий день после преступления он решил отнести голову жертвы своей бывшей сожительнице на работу, в колбасный отдел магазина. 

Согласно экспертизе, женщина скончалась от кровопотери. 

В свою очередь, подсудимый заявил, что не причастен к преступлению и якобы на него пытаются все повесить.

"Мне понятно в чем обвиняюсь, но все сфабриковано. Отношение к обвинению отрицательное. Мне сейчас плохо, я болею, мне нужно делать операцию, поэтому прошу отложить суд", – сказал обвиняемый.

Подсудимый предпочел, чтобы его судьбу решали присяжные заседатели. Суд удовлетворил это ходатайство. Следующее заседание уже пройдет с участием присяжных. 

Суд над Асхатом Иманкусовым начался 3 августа. Тогда предварительное судебное слушание было отложено из-за неявки адвоката.

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