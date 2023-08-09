В Талдыкоргане четыре человека пострадали в аварии с участием КАМАЗа

Столкновение автомашин произошло на перекрестке Абылайхана-Жабаева. За рулем КАМАЗа находился 60-летний мужчина, а Volkswagen Golf управлял 32-летний водитель, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, при столкновении грузовик по инерции вынесло на обочину, где автомашина врезалась и повредила железный ларек.

"В ДТП пострадали 4 человека, находившиеся в салоне легковой автомашины, которых с различными травмами доставили в больницу. Двое из пострадавших – дети 2017 и 2019 годов рождения. Разбирательством по факту занимаются сотрудники талдыкорганской городской полиции", – говорится в сообщении.





Полиция региона в очередной раз призывает водителей автотранспортных средств неукоснительно соблюдать ПДД РК. Игнорирование требований дорожной безопасности обязательно приводит к печальным последствиям.

Ранее на трассе Усть-Каменогорск – Алматы в серьезной аварии с участием КАМАЗа пострадали три человека.

