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На тараканов в еде пожаловались пациенты детской больницы Мангистау

На тараканов в еде пожаловались пациенты детской больницы Мангистау Фото: скриншот с видео
Вредоносное насекомое в своей тарелке больничного супа нашла юная пациентка детской больницы Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

О случившемся в местных пабликах рассказали родители. Как пишет автор одного из постов, случившееся произошло в детской больнице, которая расположена в 26 микрорайоне, передает Мangystaumedia.

"Это детская больница в 26 микрорайоне. Как после этого дети будут кушать? На обед дали тарелку супа с тараканом", – сообщает автор поста.

В детской больнице подтвердили случай, но сослались на поставщика питания, частную компанию.

"Приготовлением пищи для медицинского учреждения занимается ИП Алимбетова Ж. К. Она прошла по конкурсной основе через портал и заключила договор. -Таракан попал не в общую еду, а в диетическую", – сказано в сообщении от администрации больницы.

Также в ответе сказано, что индивидуальному предпринимателю вынесли предупреждение, в в самой больнице начата служебная проверка.

В середине июля жители Алматы начали массово жаловаться на нашествие клопов, которые в этом году стали пробираться в квартиры.

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Мария Мельникова
Мангистау Мангистауская область
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