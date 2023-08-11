На тараканов в еде пожаловались пациенты детской больницы Мангистау
Фото: скриншот с видео
Вредоносное насекомое в своей тарелке больничного супа нашла юная пациентка детской больницы Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
О случившемся в местных пабликах рассказали родители. Как пишет автор одного из постов, случившееся произошло в детской больнице, которая расположена в 26 микрорайоне, передает Мangystaumedia.
"Это детская больница в 26 микрорайоне. Как после этого дети будут кушать? На обед дали тарелку супа с тараканом", – сообщает автор поста.
В детской больнице подтвердили случай, но сослались на поставщика питания, частную компанию.
"Приготовлением пищи для медицинского учреждения занимается ИП Алимбетова Ж. К. Она прошла по конкурсной основе через портал и заключила договор. -Таракан попал не в общую еду, а в диетическую", – сказано в сообщении от администрации больницы.
Также в ответе сказано, что индивидуальному предпринимателю вынесли предупреждение, в в самой больнице начата служебная проверка.
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