Пикантное фото жительницы Семея оценили в 1 млн тенге

Жителя Семея задержали по подозрению в вымогательстве: по предварительной информации полиции, он требовал миллион тенге у знакомой, угрожая распространить ее интимные фото, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в региональном ДП 11 августа, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Абайской области задержали жителя Семея по подозрению в вымогательстве. Он требовал у своей знакомой 1 млн тенге.

По информации полиции, подозреваемый с середины июля требовал у женщины деньги, угрожая в противном случае распространить ее интимные фото. В ходе следственных действий у него изъяли 150 тысяч тенге.

Фото: polisia.kz

"Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 1 ст. 194 УК РК ("Вымогательство"), предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", – сообщил Асет Шахантаев, заместитель начальника УБОП ДП Абайской области.

Ранее в ЗКО задержали дважды судимого сельчанина, который вымогал деньги у знакомого.