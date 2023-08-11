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Пикантное фото жительницы Семея оценили в 1 млн тенге

Пикантное фото жительницы Семея оценили в 1 млн тенге Фото: pxhere
Жителя Семея задержали по подозрению в вымогательстве: по предварительной информации полиции, он требовал миллион тенге у знакомой, угрожая распространить ее интимные фото, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в региональном ДП 11 августа, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Абайской области задержали жителя Семея по подозрению в вымогательстве. Он требовал у своей знакомой 1 млн тенге.

По информации полиции, подозреваемый с середины июля требовал у женщины деньги, угрожая в противном случае распространить ее интимные фото. В ходе следственных действий у него изъяли 150 тысяч тенге.

Задержание подозреваемого

Фото: polisia.kz

"Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 1 ст. 194 УК РК ("Вымогательство"), предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", – сообщил Асет Шахантаев, заместитель начальника УБОП ДП Абайской области.

Ранее в ЗКО задержали дважды судимого сельчанина, который вымогал деньги у знакомого.

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