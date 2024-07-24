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Несколько дней без света остаются жители Петропавловска

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 03:33 Фото: pkzsk.info
Жители шести пятиэтажных домов в центре города Петропавловска несколько дней продолжают оставаться без электроэнергии, сообщает, Zakon.kz.

По данным корреспондента информационного агентства "Петропавловск.news", страдания коснулись жителей домов по ул. Абая и Назарбаева. После сильного ливня, который прошел 22 июля, подвалы их домов начали заполняться водой. В этих условиях во избежание замыкания электричества 23 июля в 11:00 у них отключили электроэнергию.

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 03:33

Фото: pkzsk.info

24 июля жители дома №47 на ул. Абая с помощью гидрокостюмов заходили в подвал и самостоятельно замеряли уровень воды. В обед он составлял 145 см. К вечеру ситуация оставалась без изменений.

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 03:33

Фото: pkzsk.info

В квартирах на первых этажах вздыбился пол из ДВП. Жильцы признаются, что ходят по квартире, как по болоту. Из-за высокой влажности в квартирах нечем дышать. Круглосуточно распахнуты окна, но жильцы продолжают там оставаться. Элементарно им некуда уйти на время устранения подтопления.

У кого есть возможность, вывозят продукты из холодильников к родным и знакомым. Со слов жителей этих домов, отсутствие электричества еще несколько дней приведет в негодность заморозки и мясо.

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 03:33

Фото: pkzsk.info

Председатель КСК Ирина Яуфман убеждена, что ситуация с затопленными подвалами будет повторяться с каждым ливнем до тех пор, пока трубы не приведут в порядок.

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 03:33

Фото: pkzsk.info

24 июля в правительстве сообщили о выделении 2,9 млрд тенге на завершение строительства аварийного путепровода в Петропавловске.

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