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Какие товары горят на складе близ алматинской барахолки

пожар Алматы Фото: МЧС РК
По информации ДЧС Алматы, на складах горят канцелярские принадлежности и аксессуары для сотовых телефонов, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента по ЧС Алматы, пожарные прибыли на место через 4 минуты.

"По прибытии через 4 минуты, обнаружено горение складов по ул. Москвина ( предварительно канцелярские принадлежности, аксессуары для сотовых телефонов). На месте развернут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара".

Также ведется работа по предотвращению огня на соседние склады с товарно-материальными ценностями, введены стволы на тушение и защиту соседних складов.

По состоянию на 9:25, в тушении пожара задействовано более 100 человек.

"В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС: 35 техники, более 100 человек, службы спасения 109 аппарата Акима, водовозов Алматы Су- Алматы Тазалык , обеспечена бесперебойная подача воды. По пострадавшим информация не поступала".

12 августа в 07:16 начался пожар в складских помещениях ангарного типа в Жетысуском районе Алматы по ул. Москвина, 7В.

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