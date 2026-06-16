Банкира-мультимиллионера подозревают в покушении на убийство женщины на дороге
Фото: freepik
Лондонская полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство женщины в районе Патни в 2017 году, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, мужчина толкнул 33-летнюю женщину под колеса проезжающего мимо автобуса. Благодаря острой реакции водителя она осталась жива. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Спустя много лет розыска правоохранители задержали банкира-мультимиллионера.
"Подозреваемый был задержан в своем доме стоимостью 1,4 млн фунтов (около 1,8 млн долларов) в Западном Лондоне. Это директор частного банка и бывший офицер британской армии", – говорится в материале.
Подозреваемому 44 года. Он имеет родственные связи с некоторыми королевскими династиями Европы, в том числе с Виндзорами. Во время службы в армии мужчина участвовал в военных конфликтах и имеет награды.
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