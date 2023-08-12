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Адвокат Сандугаш Дуйсеновой сделала заявление

журналист Фото: Zakon.kz
Правозащитница Ильмира Назырова, представляющая интересы журналистки Сандугаш Дуйсеновой, сделала официальное обращение по поводу задержания гражданской активистки, сообщает Zakon.kz.

Сторона Дуйсеновой считает задержание незаконным. Адвокат журналистки уже готовит жалобы в прокуратуру.

"Считаем задержание Сандугаш Дуйсеновой незаконным, в настоящий момент готовим ряд жалоб в прокуратуру, надеемся на справедливое расследование", – сообщила корреспонденту Zakon.kz Ильмира Назырова.

Ранее источники Zakon.kz сообщили о задержании гражданской активистки Сандугаш Дуйсеновой в Талдыкоргане. Позже информацию подтвердили в Департаменте полиции Жетысуской области.

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