Адвокат Сандугаш Дуйсеновой сделала заявление

Правозащитница Ильмира Назырова, представляющая интересы журналистки Сандугаш Дуйсеновой, сделала официальное обращение по поводу задержания гражданской активистки, сообщает Zakon.kz.

Сторона Дуйсеновой считает задержание незаконным. Адвокат журналистки уже готовит жалобы в прокуратуру.



"Считаем задержание Сандугаш Дуйсеновой незаконным, в настоящий момент готовим ряд жалоб в прокуратуру, надеемся на справедливое расследование", – сообщила корреспонденту Zakon.kz Ильмира Назырова.

Ранее источники Zakon.kz сообщили о задержании гражданской активистки Сандугаш Дуйсеновой в Талдыкоргане. Позже информацию подтвердили в Департаменте полиции Жетысуской области.