В Петропавловске эвакуировали 24 человека при пожаре в многоэтажке

Огнеборцы СКО спасли и эвакуировали 24 человека при пожаре в 5-этажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

20 августа в 06:46 поступило сообщение о том, что в 5-этажном жилом доме из квартиры на 2 этаже идет дым.

По прибытии установлено, что происходит сильное задымление на балконе квартиры.

В результате слаженных действий огнеборцев с места возгорания спасли мужчину 1928 г.р. и эвакуировали 23 человека по лестничному маршу.

На месте работали 3 ед. техники и 9 человек личного состава службы пожаротушения.

Пожар ликвидирован в 07:04.

19 августа на газозаправочной станции в Алматинской области загорелись около 40 баллонов.