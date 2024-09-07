Алматинцы отдали почти три миллиона за путевки в Египет и остались дома

В Алматы по подозрению в мошенничестве задержали девушку, которая испортила отдых нескольким казахстанцам, купившим у нее турпутевки в Египет, сообщили Zakon.kz

В пресс-службе ДП Алматы рассказали, что несколько девушек запланировали отдых в Египте, заплатив за путевки 2 млн 975 тыс. тенге одному из ТОО за десятидневный тур. В итоге казахстанки так и не смогли улететь на курорт – туроператор перестала выходить на связь.

Вылет был запланирован на 15 августа. Продавец путевок пропал, не предоставив полный пакет необходимых документов. Деньги за поездку девушки также не могут вернуть.

Обманутые казахстанки обратились за помощью в Управление полиции Алмалинского района с заявлением.

"По факту мошенничества Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и доставлена в полицию. Все обстоятельства дела устанавливаются", – рассказали в Департаменте полиции Алматы.

С нового года в Казахстане расширили требования к туроператорам.