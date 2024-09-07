Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алматинцы отдали почти три миллиона за путевки в Египет и остались дома

поездка в Египет, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 13:31 Фото: pixabay
В Алматы по подозрению в мошенничестве задержали девушку, которая испортила отдых нескольким казахстанцам, купившим у нее турпутевки в Египет, сообщили Zakon.kz

В пресс-службе ДП Алматы рассказали, что несколько девушек запланировали отдых в Египте, заплатив за путевки 2 млн 975 тыс. тенге одному из ТОО за десятидневный тур. В итоге казахстанки так и не смогли улететь на курорт – туроператор перестала выходить на связь.

Вылет был запланирован на 15 августа. Продавец путевок пропал, не предоставив полный пакет необходимых документов. Деньги за поездку девушки также не могут вернуть.

Обманутые казахстанки обратились за помощью в Управление полиции Алмалинского района с заявлением.

"По факту мошенничества Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и доставлена в полицию. Все обстоятельства дела устанавливаются", – рассказали в Департаменте полиции Алматы.

С нового года в Казахстане расширили требования к туроператорам.

Читайте также

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба
Тушение пожара в банном комплексе сняли на видео в Актобе
Оксана Житникова
Алматы Египет Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: