В Караганде на мать с грудничком упало боковое стекло автобуса

Карагандинка с ребенком ехала в автобусе №5, который двигался из Майкудука на юго-восток. Когда машина выехала на объездную дорогу, стекло просто рухнуло на головы пассажиров, в том числе зацепило и молодую мать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ekaraganda.kz, лицо ребенка было накрыто пледом, поэтому малышка не пострадала.

"Никто ничего не понял. Это не было ДТП. Никто камнями не кидался. Я как раз с дочкой сидела около этого окна. Это хорошо, что ребенок был закрыт пледом. А так бы ей на лицо упало. Весь плед был в осколках. Я из головы сколько осколков вытащила", – рассказала пассажирка.

Отмечается, что никто из пассажиров серьезно не пострадал.

"Водитель полицию не вызывал. Просто сказал пассажирам, что с таким разбитым стеклом довезет их до остановки "Караван". Люди начали ругаться и возмущаться. Почему автопарки выпускают на линию такие автобусы? Они от старости уже рассыпаются", – негодует пострадавшая.

Тем временем в автопарке заверили, что перед выходом на линию автобус проверяли и он был в удовлетворительном состоянии. А виноваты плохие дороги Караганды.

Администрация автопарка № 3 сообщает, что обстоятельства, при которых произошло разрушение стекла в автобусе маршрута № 5, установлены.

"Выяснилось, что оно лопнуло самопроизвольно. Такие случаи происходят даже с новыми автобусами, на техническое состояние которых негативно влияет качество дорог города Караганды", – уверяют в автопарке.

В автопарке также заявили, что по закону пассажирам никаких компенсаций не положено.

Ранее сообщалось, что в Астане 27 июля водителю автобуса стало плохо за рулем – он потерял сознание, из-за чего допустил наезд на ограждение и столб освещения, а затем заехал на пешеходный тротуар. Мужчина был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

