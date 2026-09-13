Мужчина устроил дебош в торговом доме Косшы

Фото: Zakon.kz

12 сентября в полицию города Косшы поступило сообщение о мужчине, который находился в одном из торговых домов в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие полицейские задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции. Им оказался 34-летний уроженец Сырымского района Западно-Казахстанской области Асылбек Аржаев. В отношении мужчины составили административный материал. По решению суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток. В полиции напомнили, что нарушение общественного порядка влечет предусмотренную законом ответственность. Ранее сообщалось, что директора электросетей Актау арестовали по делу о мошенничестве.

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