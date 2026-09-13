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Мужчина устроил дебош в торговом доме Косшы

Мужчина устроил дебош в торговом доме Косшы, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 18:37 Фото: Zakon.kz
12 сентября в полицию города Косшы поступило сообщение о мужчине, который находился в одном из торговых домов в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие полицейские задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции. Им оказался 34-летний уроженец Сырымского района Западно-Казахстанской области Асылбек Аржаев.

В отношении мужчины составили административный материал. По решению суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.

В полиции напомнили, что нарушение общественного порядка влечет предусмотренную законом ответственность.

Ранее сообщалось, что директора электросетей Актау арестовали по делу о мошенничестве.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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