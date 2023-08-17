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Трехмесячный ребенок стал жертвой страшного ДТП в Костанае

Трехмесячный ребенок погиб в ДТП в Костанае Фото: Zakon.kz
Серьезное ДТП произошло в ночь на 17 августа в Костанае. В результате происшествия трехмесячный ребенок погиб, четыре человека в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 17 августа в ДП Костаная, фатальное происшествие случилось около 0:05 на пересечении ул. Алтынсарина и пр. Тауелсіздік. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал по ул. Алтынсарина. При повороте налево он не уступил дорогу встречной Toyota Camry под управлением 24-летнего водителя.

В результате автомобиль Toyota столкнулся также с Volkswagen Golf под управлением 31-летнего водителя.

Трехмесячный ребенок, который находился в Toyota Camry, погиб от полученных травм. Водителя и пассажира Toyota доставили в больницу. Водителя и пассажира Volkswagen также госпитализировали.

"Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. В отношении водителя ВАЗ избирается мера пресечения", – сообщили в полиции.

Ранее двухмесячный ребенок погиб в ДТП на перевале Кордай в Жамбылской области.

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