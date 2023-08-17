Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"АрселорМиттал Темиртау" о ЧП на шахте: Поиски пятерых работников затруднены

"АрселорМиттал Темиртау" о ЧП на шахте: Поиски пятерых работников затруднены Фото: gov.kz
В АО "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что поиски пятерых работников продолжаются, но они затруднены, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал заместитель исполнительного директора горнорудного сегмента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай:

"По состоянию на 16:40 продолжаются поиски пятерых наших работников, которые не выехали на поверхность. Поиском занимаются пять отделений из 12-ти, расположенных на шахте сейчас по диспозиции. Поиски затруднены сильной задымленностью горных выработок".

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте на момент ЧП находились 227 человек. Из них 222 – вывели на поверхность, пятеро пока остаются под землей.

Материал по теме

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в шахте "Казахстанская"

Сообщалось, что при пожаре на шахте пострадали четыре человека, но позднее их количество увеличилось до шести.

Читайте также

Погоня в стиле GTA попала на видео в Абайской области

Пошел в баню и не вернулся: из колонии в Шымкенте сбежал заключенный

ЧП на шахте "Казахстанская": количество пострадавших увеличилось

Динара Халдарова
АрселорМиттал Карагандинская область Шахтинск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Жара опять придет в Казахстан
Жара опять придет в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления