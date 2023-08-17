"АрселорМиттал Темиртау" о ЧП на шахте: Поиски пятерых работников затруднены

В АО "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что поиски пятерых работников продолжаются, но они затруднены, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал заместитель исполнительного директора горнорудного сегмента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай:

"По состоянию на 16:40 продолжаются поиски пятерых наших работников, которые не выехали на поверхность. Поиском занимаются пять отделений из 12-ти, расположенных на шахте сейчас по диспозиции. Поиски затруднены сильной задымленностью горных выработок".

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте на момент ЧП находились 227 человек. Из них 222 – вывели на поверхность, пятеро пока остаются под землей.

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Сообщалось, что при пожаре на шахте пострадали четыре человека, но позднее их количество увеличилось до шести.