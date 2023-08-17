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Тела двоих погибших нашли на месте пожара в шахте "Казахстанская"

Тела двоих погибших нашли на месте пожара в шахте "Казахстанская" Фото: pixabay
В шахте "Казахстанская" нашли тела двоих шахтеров. Поиски оставшихся трех горняков продолжаются, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Карагандинской области, в шахте нашли двоих шахтеров. Под землей остаются еще три человека. 

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро оставались под землей.

Шесть человек госпитализировали в больницу: двое – в реанимации.  

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Анастасия Стативкина
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