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Закроют ли шахту "Казахстанская", рассказали в компании "АрселорМиттал Темиртау"

Закроют ли шахту "Казахстанская" Фото: gov.kz
Исполнительный директор Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов на брифинге 18 августа рассказал, что будет с шахтой "Казахстанская", – там в результате пожара погибли трое горняков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, что будет с шахтой после ликвидации пожара, продолжит ли она свою работу. 

Исполнительный директор УД АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов сообщил, что на этой шахте задействованы 1514 человек.

"После того, как закончится план ликвидации аварии, будет решение комиссии – будут мероприятия по недопущению (ЧП. – Прим. ред.). Когда мы эти мероприятия выполним, проведем восстановительные работы оборудования и выработок, после этого шахта запустится в штатном режиме", – заявил он.

Представители СМИ также сообщили, что после очередной трагедии казахстанцы требуют вернуть предприятие в собственность государства. В этой связи они поинтересовались, какова вероятность этого.

"Я этот вопрос просто не уполномочен комментировать", – сказал в ответ заместитель исполнительного директора УД АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай.

Ранее он рассказал, сколько зарабатывают в месяц шахтеры. 

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