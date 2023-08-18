В ВКО пресекли незаконную поставку спирта в особо крупном размере

11 августа сотрудниками УБОП ДП ВКО была получена оперативная информация в отношении группы лиц, занимавшейся незаконной поставкой спирта в особо крупном размере, а также ее реализацией на территории ВКО и за ее пределами, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, информация подтвердилась. В производственном помещении на одной из улиц города оперативниками совместно со спецподразделением УТВ ДП ВКО были задержаны троих мужчин 1994, 1999 и 1994 годов рождения.

"В указанных складах было обнаружено 10 пластиковых тар, объемом 1 тыс. литров с содержимым веществом прозрачного цвета со специфическим запахом, 3 пластиковые канистры, объемом 30 литров, и 2 пластиковые канистры, объемом 20 литров с аналогичным содержимым, также 2 электрических насоса для перекачки спирта. Общий объем изъятого в производственном помещении составил около 4 тыс. литров". Пресс-служба ДП ВКО

В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий на стоянке одного из АЗС города была обнаружена грузовая автомашина Volvo, на которой осуществлялась доставка спирта на территорию указанной производственной базы.

"В ходе осмотра авто обнаружено еще 11 пластиковых тар, объемом 1 тыс. литров, из которых 7 – с содержимым веществом прозрачного цвета со специфическим запахом, и 4 пустых. Общий объем изъятого спирта составляет 11 тыс. литров", – отмечается в сообщении.

По данному факту назначена соответствующая экспертиза, проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 214 УК РК "Незаконное предпринимательство".

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