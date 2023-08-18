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Законодательство РК

85 иностранцев незаконно находились и работали в Костанайской области

миграционное законодательство Фото: polisia.kz
85 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника миграционной службы ДП Костанайской области Кайрата Дутпаева в июле и августе на территории области выявлено 34 гражданина Индии, трое граждан Пакистана, Сирии и Непала. Практически у всех иностранцев истекли законные сроки нахождения в стране.

"По результатам проведенных мероприятий, в отношении 23 граждан Индии и Пакистана приняты меры выдворения и они привлечены к административной ответственности, в виде административных штрафов. В отношении одной из принимающих сторон начато досудебное расследование по факту организации незаконной миграции. В отношении одного гражданина Индии и трех граждан Непала, пограничной службой Казахстана начаты досудебные расследования за незаконное пересечение государственной границы РК". Пресс-служба ДП Костанайской области

Кроме того, 17 августа на одном из строительных объектов региона выявлено 42 незаконно работающих гражданина Узбекистана.

"На субъект бизнеса, использовавших незаконно иностраную рабочую силу, составлен адинистративный материал по ч. 1 ст. 519 КоАП РК "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан". Санкция статьи предусматривает штраф в размере 100 МРП", – отметили в ведомстве.

Большая часть иностранцев прибыло из стран дальнего зарубежья, которые в настоящее время выехали за пределы страны, в сопровождении сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что иностранцы в Алматы похитили своего земляка и требовали за него выкуп.

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