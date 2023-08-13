В горах Алматинской области всю ночь искали женщину с тремя детьми

12 августа возле плато Асы потерялась семья, собиравшая грибы, – мама и трое детей. Спасатели нашли их на следующий день, сообщает Zakon.kz.

Со слов МЧС, о пропаже сообщила бабушка детей.

"12 августа 2023 года мама с тремя детьми выехала на внедорожнике за грибами в сторону плато Асы и к вечеру они не вернулись домой. Телефон был выключен. Забеспокоилась бабушка детей. На поиски семьи поздно вечером была отправлена оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС".

Поиски вели всю ночь, их обнаружили на следующий день в 10:00 справа от плато Асы в сторону Тургеньского ущелья.

Все здоровы, в медицинской помощи никто не нуждался. Оказалось, что поздно вечером они не смогли спуститься из-за погодных условий и решили переночевать в машине. Семью грибников сопроводили до безопасного места, туристы поблагодарили спасителей.