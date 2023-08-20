На базах отдыха в Актау произошли две трагедии
Фото: очевидцев
Девочка и мужчина утонули на двух близлежащих базах отдыха Актау, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал "Лада" со ссылкой на скорую помощь, смерть 14-летней девочки констатировали 20 августа на базе отдыха "Монтажник" в 11:47.
Уточняется, что второй трагический инцидент произошел на рядом находящейся базе отдыха "Бриз". Утонул мужчина. Ему было 36 лет. Констатация смерти зафиксирована в 18:00.
Отмечается, что погибший – отец пятерых детей.
Смерть в обоих случаях наступила до приезда медиков.
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане 4-летний ребенок утонул в бассейне центра семейного отдыха.
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