На базах отдыха в Актау произошли две трагедии

Девочка и мужчина утонули на двух близлежащих базах отдыха Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Лада" со ссылкой на скорую помощь, смерть 14-летней девочки констатировали 20 августа на базе отдыха "Монтажник" в 11:47.

Уточняется, что второй трагический инцидент произошел на рядом находящейся базе отдыха "Бриз". Утонул мужчина. Ему было 36 лет. Констатация смерти зафиксирована в 18:00.

Отмечается, что погибший – отец пятерых детей.

Смерть в обоих случаях наступила до приезда медиков.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане 4-летний ребенок утонул в бассейне центра семейного отдыха.