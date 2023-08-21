В Уральске пьяный мужчина пытался сброситься с автомобильного моста

20 августа в 21.30 часов в дежурную часть УП Уральска поступило сообщение, что неизвестный мужчина забрался на конструкцию автомобильного моста, расположенного над Уралом, и хочет спрыгнуть, сообщает Zakon.kz.

В это время неподалеку несли службу патрульные полицейские, которые оперативно прибыли на место.



"Оценив обстановку, командиры взвода БПП УП Уральска Жигер Ахонов и Кайрат Длимов взяли ситуацию "в свои руки". Сотрудники патрульной полиции более часа вели переговоры с мужчиной, а после вывели из опасной зоны. Они успокоили его и доставили в УП города. Им оказался 29-летний житель Теректинского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения". Пресс-служба ДП ЗКО

В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст. 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Мужчина помещен в ЦВАД Уральска. Причину своего поступка он объясняет ссорой с девушкой.





Ранее сообщалось, что в Алматы мужчина покончил с собой со второй попытки.