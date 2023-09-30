Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Семее мужчина пытался сброситься с автомобильного моста

мост Фото: скриншот видео
28-летний горожанин Семея взобрался на подвесную конструкцию автогужевого моста. На уговоры полицейских спуститься не реагировал, сообщает Zakon.kz.

Полицейские передали информацию в Департамент по ЧС области и осуществляли патрулирование и переговоры с молодым человеком до приезда спасателей.


Спасатели при помощи альпинистского снаряжения поднялись на пилон подвесного моста, добрались до мужчины и спустили его на безопасное место.

В настоящее время 28-летний житель области доставлен в центр психического здоровья, с ним работают специалисты.

Причины подобного поступка мужчины выясняются.

Вечером 23 сентября жительница Балхаша забралась на крышу пятиэтажного дома и попыталась свести счеты с жизнью из-за личных проблем. Ее спасли полицейские.

Читайте также

пистолет
Офицеры Нацгвардии получили ранения на стрельбище в Жамбылской области
мечеть
Имама, ударившего ребенка во время молитвы, уволили
самолет
Стало известно, кто погиб при крушении самолета в Карагандинской области
Мухит Турсынали
Абайская область Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Как выглядит медальная таблица летней Азиады после шестого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого дня соревнований
Последнее суперлуние: что ждет каждый знак зодиака
Последнее суперлуние: что ждет каждый знак зодиака
Сильные осадки, заморозки до -3 и туман ожидаются в Казахстане
Сильные осадки, заморозки до -3° и туман ожидаются в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления