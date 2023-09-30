В Семее мужчина пытался сброситься с автомобильного моста

28-летний горожанин Семея взобрался на подвесную конструкцию автогужевого моста. На уговоры полицейских спуститься не реагировал, сообщает Zakon.kz.

Полицейские передали информацию в Департамент по ЧС области и осуществляли патрулирование и переговоры с молодым человеком до приезда спасателей.





Спасатели при помощи альпинистского снаряжения поднялись на пилон подвесного моста, добрались до мужчины и спустили его на безопасное место.

В настоящее время 28-летний житель области доставлен в центр психического здоровья, с ним работают специалисты.

Причины подобного поступка мужчины выясняются.

Вечером 23 сентября жительница Балхаша забралась на крышу пятиэтажного дома и попыталась свести счеты с жизнью из-за личных проблем. Ее спасли полицейские.